Bad Oeynhausen

Detektiv, Vermittler und Experte – in seinem Job als Denkmalpfleger der Stadt Bad Oeynhausen muss Björn Lademann viele Aufgaben erfüllen. Mehr als 200 Denkmäler in der Kurstadt sind bisher gelistet. In den kommenden Jahren könnten weitere hinzukommen: Der Denkmalschützer glaubt, dass vor allem im Boden bisher unentdeckte Schätze schlummern könnten.

Lydia Böhne