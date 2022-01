Die Auferstehung des Riesenrads

Dieses Glück wiegt schwer: 380 Tonnen. Es ragt mehr als 50 Meter hoch in den Himmel. Und schaukelt in seinen mehr als 40 Gondeln Nostalgiker und Träumer, vom Kind bis zum Greis. Das Riesenrad, traditionsreicher Kirmes-Klassiker, lässt uns im beschaulichen Rhythmus die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten: von oben!

Schausteller Thomas Meyer aus Bad Oeynhausen startet mit Kirmesklassiker in die Zukunft

Wer so poetisch über eine Jahrmarkts-Attraktion sprechen kann, dem muss sie ganz besonders am Herzen liegen. Oder er ist mit ihr groß geworden. Auf Thomas Meyer trifft tatsächlich beides zu: Als Nachfahre der Steiger-Dynastie hat der Entertainment-Unternehmer die Gene der Schausteller-Tradition geerbt. Aber das allein ist kein Erfolgs-Garant. Wichtig sei die „Leidenschaft für diesen Nischen-Markt“, sagt der Bad Oeynhausener. Und man brauche ein feines Gespür für Innovationen und Trends in einem Bereich, der zwar von der Elektronik dominiert, dessen Flair aber vom emotionalen Erlebnis bestimmt werde.