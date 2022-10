Bad Oeynhausen

Zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr Bad Oeynhausen sind beim Jahrestreffen am Samstag in der Feuer- und Rettungswache an der Königstraße in den Mittelpunkt gerückt: Sie wurden entweder für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt oder befördert. Zudem gab es einen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Von Kristin Wennemacher