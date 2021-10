Die halbe Absperrung steht bereits

Bad Oeynhausen

Wer in diesen Tagen mit dem Auto auf der Mindener Straße unterwegs ist, wirft gewissermaßen einen Blick in die Zukunft: Am Montag haben die Stadtwerke Bad Oeynhausen mit der provisorischen Einengung der Mindener Straße zwischen dem Abzweig Alter Rehmer Weg und der Zufahrt des Werre-Parks begonnen.

Von Malte Samtenschnieder