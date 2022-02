„Die Mädchen sind auf dem richtigen Weg“

Die Übergabe von Urkunde und Trophäe im Hive wird von einem Filmteam begleitet. Ein Video soll später auf den Social-Media-Kanälen von Soroptimist International Deutschland zu finden sein. Es wird wahrscheinlich erst nach der virtuellen Gala zur Verleihung des Soroptimist Deutschland Preises 2021 am 5. März freigeschaltet.

Erst bei einem Besuch am Mittwoch in der Zukunftswerkstatt Hive auf der Rehmer Insel haben Anne Dörrhöfer, amtierende Präsidentin von Soroptimist International Deutschland, und ihre Vorgängerin Dr. Renate Tewaag eine Trophäe nebst Urkunde an die Gründerinnen Sonja O‘Reilly und Linn Kaßner-Dingersen sowie einige Mädchen aus dem engagierten Team von #SheDoesFuture überreicht.