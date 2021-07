»Die sechs Jahre hier waren schön und intensiv«

Zu Peter Adlers Lieblingsorten im Kurpark gehört die Mittelfontäne. Je nach Blickrichtung eröffne sich dem Betrachter von ihr aus eine neue Sicht auf die Parkidylle. In diesem Fall ist das Halbrund der Wandelhalle im Hintergrund zu sehen. Nach sechs Jahren als Staatsbad-Geschäftsführer verlässt Peter Adler die Kurstadt in Kürze. Er sucht eine neue berufliche Herausforderung in Hamburg.

Wenn man auf den Kalender schaut, sind Sie offiziell noch zwei Wochen in Bad Oeynhausen. Wie ist Ihre Gemütslage im Moment?

Peter Adler: Mein letzter offizieller Arbeitstag ist bereits am kommenden Montag. Es gibt aber zwei, drei Termine danach, die ich gerne noch wahrnehmen möchte – beispielsweise die Eröffnung der neuen Theatersaison am nächsten Donnerstag. Meine Gemütslage ist zurzeit ein Mix aus vielen Dingen. Irgendwie kann ich es noch gar nicht glauben, dass meine Zeit hier nächste Woche zu Ende geht. Auch wenn ich weiß, dass ich die Entscheidung vor einigen Monaten selbst getroffen habe.

Sind Sie gedanklich eher noch in Bad Oeynhausen oder bereits bei Ihrer neuen Stelle in Hamburg?

Adler: Es kommt beides zusammen. Natürlich bin ich emotional im Moment hier noch stark eingebunden. Ich bin aber gleichzeitig auch schon gedanklich mit meiner neuen Aufgabe beschäftigt, weil ich mich darauf natürlich auch schon sehr freue. Im Augenblick ist es sicherlich so, dass ich etwas zerrissen bin. Ich bin nicht mehr ganz hier, aber auch noch nicht dort. Am 1. Oktober geht es mit dem neuen Job los. Am Wochenende davor ziehe ich um. Es geht nun alles Schlag auf Schlag.

Wie genau ist es zu der Entscheidung gekommen, nach Hamburg zu gehen?

Adler: Bei mir selbst ist dieser Entschluss innerhalb kürzester Zeit im Juni gefallen. Bekannt gegeben habe ich die Entscheidung am Tag nach meiner Gesellschafterversammlung Anfang Juli, den Bürgermeister hatte ich vorher informiert. Letztendlich war es ein glücklicher Zufall, dass es in Hamburg diese Position bei der Stiftung Historische Museen Hamburg gab. Inhaltlich passt das sehr gut und das Umfeld gefällt mir sehr.

Ihr erster offizieller Arbeitstag in Bad Oeynhausen war der 1. August 2013. Wie war die Ausgangssituation damals? Was hat sich seitdem verändert?

Adler: Für mich ist die Welt heute mit der Welt am 1. August 2013 fast in allen Bereichen, in denen wir arbeiten, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Damals gab es keinen digitalen Veranstaltungskalender, auf dem sich die örtlichen Vereine und Veranstalter platzieren können. Unsere Homepage war total veraltet. Wir überarbeiten jetzt gerade die Dinge, die wir Anfang 2014 erarbeitet haben, weil die Geschwindigkeit im Rahmen der Digitalisierung enorm zugenommen hat. Damals konnten auch noch keine Tickets digital über unsere Homepage gekauft werden – alles Dinge, die heute selbstverständlich sind.

Gab es weitere Veränderungen?

Adler: Bei den Veranstaltungen hat sich auch enorm viel geändert – zum Beispiel die Parklichter. Damals hatten wir noch eine Agentur, die für uns ein Thema aufbereitet hat. Das gab es schon 2014 nicht mehr. Wir haben das dann selbst gemacht. Außerdem sind einige neue Veranstaltungsformate dazu gekommen und in der Vermarktung gibt es ganz neue Kooperationen.

Den Parklichter-Freitag haben Sie später noch mal umgekrempelt, sprich das Programm von vorher mehreren Schauplätzen wieder auf einer Bühne gebündelt…

Adler: Das war vor allem Kostengründen geschuldet. Wenn Sie zusätzliche Standorte vor der Wandelhalle und im Theater weiter entwickeln wollen, bedeutet das mehr Protagonisten und eine andere Kostenstruktur. Künstler werden aber leider von Jahr zu Jahr nicht günstiger. Und die Aufwendungen für andere Dinge wie Sicherheitsmaßnahmen steigen auch.

Meinen Sie, dass das Parklichter-Paket, wie es sich seit Jahren auch mit dem zusätzlichen Familiensonntag entwickelt hat, so zukunftsfähig ist? Oder sehen sie irgendwo Veränderungsbedarf?

Adler: Das Paket, wie es sich jetzt darstellt, hat sich über viele Jahre etabliert. Es ist ein gutes Paket. Wie hatten ja auch im Rahmen der Diskussion über ein neues Tourismuskonzept viele Gespräche darüber. Beispielsweise, ob es den Parklichter-Freitag weiter so geben soll. In dem Zusammenhang haben wir auch darüber nachgedacht, den Standort für den Freitag zu verändern, das ist aber aus mehreren Gründen nicht möglich. Es bleibt das Problem, dass es am ersten Augustwochenende immer wieder Konkurrenzveranstaltungen gibt und der Zeitpunkt in der Regel genau in der Mitte der Sommerferien liegt. Möglicherweise müsste man deshalb mit dem bisher festen Termin am ersten Augustwochenende flexibler werden.

Im Rahmen der Klimaschutz-Diskussion ist vor einigen Wochen das Parklichter-Feuerwerk in den Fokus geraten. Was sagen Sie dazu?

Adler: Das Feuerwerk ist am Parklichter-Samstag der Hauptmagnet für die Besucher. Wir legen am Samstag ja keinen wirklichen Schwerpunkt auf das Bühnenprogramm. Und auch die Gastronomiestände alleine ziehen keine Besuchermassen an. Wir wissen, dass ein Großteil der Gäste erst kurz vor dem Feuerwerk kommt und bald danach wieder geht. Geschätzt sind das um die 50 Prozent der Besucher. Vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass jemand wirklich ernsthaft als Erstes beim Feuerwerk Hand anlegen will. Bei mir sind diese Überlegungen offiziell auch nicht angekommen.

Es gibt ja noch weitere wichtige Veranstaltungen im Jahresverlauf. Wie hat sich zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren entwickelt?

Adler: Beim Weihnachtsmarkt ist der Entwicklungsspielraum insgesamt gering. Wir haben den Platz vor der Deutschen Bank und den Inowroclaw-Platz zur Verfügung. Beide Orte sind mit den Ständen, die wir akquirieren, gut ausgefüllt. In der Paul-Baehr-Straße und der Klosterstraße haben wir keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten, da wir Vorgaben der Feuerwehr erfüllen müssen. Das Weihnachtsdorf gegenüber vom Verkehrshaus bleibt, wo es war. Die Anordnung der Buden ist mit den dort montierten Spielgeräten verträglich. Auch die Eisbahn bleibt erhalten. Was sicher ansteht, ist eine Überarbeitung des Beleuchtungskonzeptes. Inwieweit sich Bauarbeiten in der Fußgängerzone auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt auswirken, ist derzeit Gegenstand von Abstimmungsgesprächen.

Im Jahr 2013 haben Sie gefordert, dass die Bad Oeynhausener das Programm im Theater im Park mehr wertschätzen sollen. Hat sich das erfüllt?

Adler: Mangelnde Akzeptanz des Theaters ist überhaupt kein Thema mehr. Wir haben im Moment eine Auslastung von durchschnittlich um die 80 Prozent. Viele Veranstaltungen sind ausverkauft. Damit sind wir sehr zufrieden. Das Theater ist sehr gut im Gespräch. Außerdem wirken Theaterproduktionen mit bekannten Schauspielern immer wieder als Anziehungspunkte.

Um Jugendliche anzusprechen, haben Sie einen Theaterjugendclub ins Leben gerufen…

Adler: Das ist richtig. Die Ansprache junger Menschen funktioniert in der Regel nicht über ein klassisches Theaterprogramm. Über den Club ist es uns gelungen, das Theater als Plattform für junge Menschen darzustellen. Das hat in Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogen Daniel Scholz gut funktioniert. Im Moment gibt es aber einen Bruch. Zum einen hat sich Daniel Scholz neu orientiert. Zum anderen bereiten die weiterführenden Schulen gerade eigene aufwändige Projekte vor. Das Immanuel-Kant-Gymnasium zeigt das Musical »Annie«, die Europaschule plant ebenfalls ein Stück für das kommende Frühjahr. Es wird aber dennoch in Kürze einen Neustart für den Jugendclub geben. Dann aber mit dem Schwerpunkt »Tanz« und unter neuer Leitung.

Ein bestimmendes Thema im vergangenen Jahr war die Diskussion über das Tourismuskonzept. Seit der Verabschiedung Ende 2018 im Rat ist es darum in der Öffentlichkeit ruhiger geworden. Geht es dennoch hinter den Kulissen voran?

Adler: Auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Regionale-Antrag für den geplanten Solegarten im Kurpark. Den Antrag haben wir Anfang vergangener Woche eingereicht. Das ist ein Prozess, der jetzt läuft. Die Jury wird darüber Ende November entscheiden. Wenn wir erfolgreich sind, erhalten wir im nächsten Frühjahr den Förderbescheid. Das Jahr 2020 wäre dann die Planungsphase und wenn alles gut läuft, könnte 2021 bereits gebaut werden. Bei einem derartigen Projekt sind das normale Zeitfenster. Beim Tourismuskonzept gibt es aber auch in anderen Bereichen Fortschritte, ohne dass sie gleich in der Zeitung stehen müssen. Mich stört, dass Fortschritt immer nur mit Spaten und Zement in Verbindung gebracht wird.

Wäre der Solegarten ein Projekt, das Sie schon ganz gerne in der weiteren Umsetzung betreut hätten?

Adler: Im Tourismuskonzept sind viele tolle Projekte enthalten, deren Umsetzung ich gerne weiter begleitet hätte. Viele Dinge müssen aber auch noch in den Gremien diskutiert werden – auch auf politischer Ebene. Es gibt ja immer mehrere Beteiligte. Und selbst wenn es Projekte gibt, die am Ende nicht umgesetzt werden, ist die Diskussion darüber auch ein wichtiger Klärungsprozess. Man wird sich bewusst, was man will und was man nicht will. Das wird Bad Oeynhausen am Ende voranbringen.

Die Suche nach Ihrem Nachfolger läuft auf Hochtouren, um die Stelle möglichst bereits zum Jahreswechsel wieder besetzen zu können. Welche Eigenschaften sollte ein Kandidat aus ihrer Sicht unbedingt mitbringen?

Adler: Die wichtigste Eigenschaft ist es, völlig unterschiedliche Interessenlagen zusammenzuführen, so dass daraus Projekte entstehen können. Sie arbeiten mit dem Einzelhandel, mit Kulturschaffenden, mit anderen Wirtschaftsbereichen sowie Politik und Verwaltung und Ehrenamt. Sie haben es parallel immer mit Menschen zu tun, die Geld verdienen wollen, genauso wie mit Menschen, die aus anderen Beweggründen etwas machen wollen. Das Zusammenführen ist sicher die größte Herausforderung.

Als sie 2013 anfingen, war die Initiative Bad Oeynhausen im Umbruch. Die anfängliche Aufbruchstimmung ist aber wohl inzwischen verpufft, oder?

Adler: Wir haben Anfang 2019 einen Workshop gemacht, um uns darüber auszutauschen, was die Initiative überhaupt leisten kann. Ich würde es für sinnvoll halten, wenn die Initiative für sich ein Aufgabenportfolio definiert, das dann auch vom gesamten Einzelhandel durch Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Initiative unterstützt wird. Hört sich einfach an, ist es in der Umsetzung aber leider nicht. Meine Hoffnung ist, dass durch die neu geschaffene Stelle Stadtmarketing hier vielleicht auch wieder etwas Bewegung in das Thema kommt.

Sie haben in den vergangenen sechs Jahren verschiedene neue Dinge in Bad Oeynhausen auf den Weg gebracht. Hat die Stadt auch Sie ein wenig geprägt?

Adler: Auf jeden Fall. Die sechs Jahre hier in Bad Oeynhausen waren schön und intensiv. Ich nehme viele Erfahrungen und Erlebnisse mit und empfinde Dankbarkeit, dass ich auch die Freiheiten hatte, Projekte und neue Veranstaltungen umzusetzen. Ich werde viel vermissen – insbesondere meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich fand die Zusammenarbeit im Haus des Gastes immer sehr kollegial und nett. Das war einfach toll.