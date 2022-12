Die Vorweihnachtszeit bewusst erleben

Mit weihnachtlicher Akustikmusik und einer Lesung von Theologe Thomas Klappstein ist die Weihnachtszeit unter dem Titel „Adventliche Kunstpause“ in der Laurentiuskirche willkommen geheißen worden. Die musikalische Atempause in Rehme lud zum Mitsummen und Einstimmen auf Weihnachten während der Adventszeit ein.

Sängerin und Musikerin Claudia Klappstein, die unter dem Namen Claudia K. auftritt, hat bereits zahlreiche Konzerte als Solistin gegeben. Ihr Studium hat sie an der Musikakademie in Kassel und an der Hochschule für Kunst und Musik in Hamburg absolviert. Christlicher Rock-, Jazz-, Gospel- und folkorientierter Pop prägen ihre musikalischen Auftritte.