»Die Zeit heute ist totaler Luxus«

Bad Oeynhausen (WB). »Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht«: Wenn Sänger Oli.P, mit bürgerlichem Namen Oli Petszokat, diese Zeilen singt, singt meist ein ganzer Saal mit. So auch in der Nacht zu Samstag im Adiamo im Kaiserpalais. Hunderte feierten den Musiker und TV-Star, der zum 19. Geburtstag des Adiamo Dance Clubs live auf der Bühne stand.

Seinen Auftritt in Bad Oeynhausen eröffnete er um kurz nach Mitternacht, wie es sich für Oli.P gehört, mit dem Lied »Flugzeuge im Bauch«. Und die Fans und Gäste waren von der ersten Minute an begeistert. Bereist vor dem Auftritt sammelten sich zahlreiche Fans vor der Bühne. Wie sich später herausstellte, konnten sie jede Zeile seiner Lieder mitsingen. Bis kurz nach 1 Uhr stand Oli.P auf der Bühne. Mit dabei nicht nur die Lieder aus den 1990er-Jahren, sondern auch Songs des neuen und inzwischen sechsten Studioalbums »Alles Gute«.

Von der RTL-TV-Soap auf die Bühnen der Republik

Oli.P wusste bei seinem Auftritt auf ganzer Linie zu überzeugen. Er zeigte keine Berührungsängste mit den Fans, machte während des Auftritts Selfies mit den Besuchern und holte einige sogar auf die Bühne. Unter ihnen Julia Becker (29) aus Löhne. »Ich bin extra wegen Oli.P gekommen und ein Fan von der ersten Stunde an. Es war schön, mit ihm auf der Bühne zu stehen«, sagte die Löhnerin. Unterstützt von Konfettiregen und kleinen Pyroeinlagen sorgte Oli.P durchgehend für eine fantastische Stimmung beim Publikum.

Auch im Gespräch mit dieser Zeitung im Vorfeld seines Auftrittes zeigte sich der Musiker als sympathischen Star ohne Allüren. 1978 wurde er in Berlin geboren und durch die RTL-TV-Soap »Gute Zeiten schlechte Zeiten« bekannt. Der Durchbruch in der Musikszene gelang ihm mit dem Song »Flugzeuge im Bauch«, einem Cover Song von Herbert Grönemeyer. Für sein neuen Album »Alles Gute« coverte Oli.P seine absoluten Lieblingslieder.

Neue Songs bekommen lob von Roland Kaiser

»Solang man Träume noch leben kann« von Münchner Freiheit oder »Lieb mich ein letztes Mal«, von Roland Kaiser, Oli.P wusste, wie er den Songs etwas neues verleihen konnte: »Ich bin an den Song von Roland herangegangen wie früher. Die Rapparts schrieb ich selbst und glich sie dem Song an. Den Refrain habe ich dann gesungen.«

Roland Kaiser sei von der Version begeistert gewesen, verriet Oli.P. Das Lob der deutschen Musiklegende habe das neue Album enorm beeinflusst, erzählt Oli.P. Eigentlich habe ein anderes Album entstehen sollen, aber die Arbeit sei fürs Erste zurückgestellt worden, und die Konzentration auf das Covern seiner Lieblingslieder gelegt worden.

Oli.P hat VErwandschaft in Vlotho und Kalletal

Zeit, sich nach dem Auftritt noch in der Kurstadt aufzuhalten, blieb Oli.P nicht, doch Bad Oeynhausen und Umgebung sind für den Sänger kein Neuland. »Die Zeit heute ist totaler Luxus. Die Region ist mir bekannt, da ich Verwandtschaft in Vlotho und im Kalletal habe, bei der ich früher oft war«, sagte Oli.P. Nach dem Auftritt im Adiamo ging es zurück in die Kölner Heimat. Allein und mit dem eigenen Auto. Denn am Samstag habe er noch in Nürnberg und Bremen Auftritte, berichtete Oli.P.

Im Oktober 2000 wurde das Adiamo im Kaiserplais eröffnet. Seitdem ist die Diskothek ein beliebter Ort, um sich mit Freunden nach der Arbeit zu treffen, oder einfach nur in guter Stimmung zu feiern. »Das Adiamo ist eine der wenigen Diskotheken in Deutschland, die so lange unter dem gleichen Namen besteht«, sagte Christian Grote, Geschäftsführer des Adiamo Dance Club. Darauf sei er stolz. Er freue sich, mit Oli.P einen tollen Gast zur Geburtstagsfeier in Bad Oeynhausen begrüßen zu dürfen.