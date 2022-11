Bad Oeynhausen

Vier Holzbaupreise NRW hat der Landesbeirat Holz Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr für Bauwerke, die aus dem nachhaltig erzeugten Baustoff Holz in zukunftsweisender Vorbildfunktion gefertigt worden sind, ausgelobt. Gleich zwei davon gehen an Architekturbüros aus der Kurstadt.

Von Lydia Böhne