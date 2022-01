Bad Oeynhausen: Drohung gegen den Bürgermeister

Bad Oeynhausen

Bürgermeister Lars Bökenkröger ist in dem sozialen Medium „Telegram“ des „Hochverrats“ beschuldigt worden. Unter einem dort geteilten Bericht, in dem sich Bökenkröger für Impfungen ausspricht, schreibt ein Nutzer öffentlich, „und auf Hochverrat gilt der Strick.“ In derselben Gruppe verabreden sich sogenannte „Spaziergänger“, um in den Innenstädten in ganz Nordrhein-Westfalen unangemeldet gegen die Corona-Politik zu protestieren.