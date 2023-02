In der neuen Show zeigen die Ausnahmekünstler ihr facettenreiches Können: Sie lassen Gegenstände über den Köpfen des Publikums schweben. Und was Zuschauer eben noch in Händen hielten, taucht plötzlich und völlig unerklärlich an anderen Orten wieder auf. Blitzschnell versetzen die Magier und Hypnotiseure Gäste in den Schlaf und zeigen, wozu das Unterbewusstsein in der Lage ist.

Alexander Hunte und Martin Köster bauen in ihrer Bühnenshow eine Brücke zwischen der neuen und der alten Welt ihres Metiers. Sie kombinieren die moderne Mentalmagie mit den beeindruckenden Illusionen der klassischen Salonzauberei. Liebhaber der Zauberkunst lernen wieder das Staunen, wenn „Golden Ace“ Kunststücke aus vergessenen Zeiten auf charmante Weise neu interpretiert.

Recherchen bis ins Mittelalter

Auf der Suche nach Schätzen vergessener Zauberkunst besuchen die Magier auf ihren Reisen gerne alte Stadtarchive – in der Hoffnung, Überlieferungen und Aufzeichnungen von früheren Zauberei-Aufführungen zu finden. Oftmals gehen die Recherchen bis ins Mittelalter zurück. Da ist es hilfreich, dass Hunte und Köster auch in Burgen und Schlössern auftreten, denn gelegentlich gewähren dann die Schlossherren den Magiern einen Blick ins Familienarchiv.

Tickets können online unter www.staatsbad-oeynhausen.de gebucht werden oder sind in der Tourist-Information sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Tourist-Information, Telefon 05731/1300, ist aktuell im rechten Wandelgang der Wandelhalle untergebracht und montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.