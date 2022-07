Eigentümer stellt Bauantrag

Umbau des Hotels Königshof in Bad Oeynhausen soll 2023 beginnen

Abendstimmung am Hotel Königshof im Stadtzentrum. Eigentümer Manuel N. Ersay möchte Anfang 2023 mit dem Umbau des Gebäudes beginnen.

Es kommt Bewegung in die Sache. Manuel N. Ersay (46), seit Frühjahr 2018 Eigentümer des Königshofes, hat bei der Stadt Bad Oeynhausen einen Bauantrag für das Objekt in zentraler Innenstadtlage eingereicht, genauer am 30. Juni. Das hat Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich auf Anfrage bestätigt.