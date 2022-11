Ein Buch, das selbst Kunst ist

Bad Oeynhausen

In 80 Anagrammen hat die Künstlerin Ute Sroka in einer vorangegangenen Ausstellung in der Kunstgalerie Müller-Held Kunst zum Ausdruck gebracht, wie sie ihre Gedanken zu Corona aufräumt. Nun sind diese Gedanken Gegenstand der aktuellen Ausstellung „tabula rasa“ – allerdings zusammengefasst in einem Buch. Bis zum 3. Dezember kann dieses in der Galerie an der Valdorfer Straße 30 angeschaut werden.

Von Kristin Wennemacher