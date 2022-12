Ein Job mit Verantwortung

19 Frauen und Männer haben erfolgreich den Aufbaubildungsgang Sozialmanagement am Evangelischen Berufskolleg Wittekindshof abgeschlossen. „Sie gehen nicht nur Ihrem Beruf nach, sondern haben sich entschlossen, auch Verantwortung zu übernehmen. Sie sind diejenigen, die Sorge tragen, dass Menschen gut miteinander auskommen“, betonte Uwe Vogelpohl, Leiter des Berufskollegs Wittekindshof.

19 Frauen und Männer schließen Sozialmanagementausbildung am Wittekindshof Bad Oeynhausen erfolgreich ab

Im Aufbaubildungsgang Sozialmanagement wurde den Absolventen das Handwerkszeug vermittelt, um den Anforderungen in Leitungsfunktionen gerecht zu werden. Sie wurden befähigt, soziale Organisationen nachhaltig und verantwortungsvoll zu leiten, Personal- und Budgetressourcen zu steuern, Ansprechpartner für die Belange von Mitarbeitenden und Klienten zu sein, Angebote zu sichern und weiterzuentwickeln und dabei den Überblick über „das große Ganze“ zu behalten.

„Wir bringen in der Ausbildung und Kompetenzvermittlung Theorie und Praxis eng zusammen. Lernen ist nicht nur auf die Ausbildung im Berufskolleg beschränkt. Es muss im Arbeitsalltag fortgeführt werden, um Entwicklungsprozesse voranzubringen“, appellierte Martin Sturzenhecker, stellvertretender Schulleiter und Dozent im Aufbaustudiengang Sozialmanagement, an die Absolventen und Absolventinnen.

Am Sozialmanagementkurs des Berufskollegs Wittekindshof haben angehende Fach- und Führungskräfte oder auch solche, die es schon sind, aus der Diakonischen Stiftung Wittekindshof sowie externen Einrichtungen und Diensten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen teilgenommen. „Und auch für den 20. Kurs liegen schon Anmeldung vor. Aber weitere können noch eingehen“, betonte Schulleiter Uwe Vogelpohl. Die Chance das Berufskolleg im Vorfeld kennenzulernen gibt es bereits im Februar.

Tag der offenen Tür im Februar

Das Evangelische Berufskolleg Wittekindshof lädt für Donnerstag, 2. Februar 2023, von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Gerhard-Brandt-Haus ein, Pfarrer-Krekeler-Straße 9 in Bad Oeynhausen. Es gibt Führungen durch die drei Schulstandorte auf dem Wittekindshofer Gründungsgelände, Einblicke in das Schulleben, Informationen zu den verschiedenen Bildungsgängen sowie Zeit für Gespräche an der Kaffeebar oder dem Kuchenbuffet.

Die Absolvent*innen Foto: Die Sozialmanagementausbildung abgeschlossen haben: Lena Barth, Stefanie Sandmann, Zoe Tölke (alle Bad Salzuflen), Ann-Marie Dargel (Vlotho), Sebastian Döding, Simon Wanitzek (beide Espelkamp), Anna Lisa Joost (Enger), Jana Korff (Porta Westfalica), Carolin Kreimeier (Kalletal), Ann-Christin Möhle (Hille), Stephan Nelke (Preußisch Oldendorf), Anna-Lena Pelz (Hamm), Julia Rettig (Lübbecke), Franziska Schläger, Melanie Steinbrink (beide Hüllhorst), Tanja Schmidetzki (Nienburg), Denise Stenzel (Melle), Nicole Wehmeier (Löhne) und Anika Wenzlaff (Bad Oeynhausen). ...