Rockmusical Peer Gynt: ein Klassiker in fetzigem Gewand

Da liegt Peer Gynt schon in der Kiste, aber hört von fern die Stimme seiner Liebsten. „Still loving you“, den Kultsong der Scorpions, ruft Solveig ihm vom höchsten Felsen aus zu. Gedämpftes Licht, die E-Gitarre schnurrt, der Sargdeckel hebt sich: Peer Gynt aufersteht.

Opernwerkstatt am Rhein bringt Sinnesrausch nach Bad Oeynhausen

Zu „Dream a little dream of me“ tanzen sie ins Happy End, Julian Karow als Peer Gynt und Ana Ramirez als seine reine Liebe Solveig. In einem berührenden Finale siegt bild- und tongewaltig endlich die Liebe über den Tod. Der Tod nämlich (großartig verkörpert von Anastasia Hille) hat Peer Gynt sein ganzes Leben lang nachgestellt; jetzt muss er passen.