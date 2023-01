Hildegard Pingel feiert in Seniorenresidenz in Bad Oeynhausen ihren 101. Geburtstag

Bad Oeynhausen/Löhne

101 Jahre sind eine stattliche Zahl. Ein so langes Leben kommt nicht ohne Höhen und Tiefen aus, das weiß Hildegard Pingel aus eigener Erfahrung. Am 2. Januar wird sie 101 Jahre alt. Diesen Ehrentag will sie gemeinsam mit ihrem Sohn Rainer Pingel und weiteren Bekannten in der Seniorenresidenz Weserstraße feiern.

Von Kristin Wennemacher