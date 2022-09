Das Orchester der Musikschule Katharina Ehlenbröker ist bereit für die beiden Jubiläumskonzerte am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, in der Wandelhalle. Zu den vorbereitenden Proben haben sich die Mitwirkenden im Paul-Gerhardt-Haus an der evangelischen Kirche in Werste getroffen. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info im Kurpark.

Foto: Timo Förster