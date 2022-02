Die nächste Landtagswahl steht bevor, also gibt es – wieder einmal – neue Wahlkreiszuordnungen für den Bad Oeynhausener Norden und Süden.

Sebastian Beyer, zuständiger Mitarbeiter der Stadt Bad Oeynhausen bei und für Wahlangelegenheiten, zeigt auf die Grenze, die die Stadt Bad Oeynhausen bei der kommenden Landtagswahl in zwei Wahlkreise teilt.

Am 15. Mai wird in NRW der Landtag gewählt. Etwa 37.000 Stimmberechtigte in der Kurstadt sind dann zum Wählen aufgerufen. Doch zur Wahl stehen im Norden der Stadt andere Kandidaten als im Süden.