Eine Zäsur für die kulturelle Arbeit

Leiterin der Städtischen Museen von Bad Oeynhausen verabschiedet sich zum 1. September in den Ruhestand – Neubesetzung geplant

Bad Oeynhausen (WB)

Am 1. September geht eine Ära zu Ende: Dann verabschiedet sich Dr. Hanna Dose in den Ruhestand. Die kulturelle Arbeit der langjährigen Leiterin der Städtischen Museen soll dennoch möglichst nahtlos weitergeführt werden. „Eine entsprechende Stellenausschreibung steht unmittelbar bevor“, sagte Bürgermeister Lars Bökenkröger am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Malte Samtenschnieder