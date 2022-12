Einer bekommt Urlaub vom Gericht

Bad Oeynhausen/Löhne

Vier Männer aus Löhne, Bad Oeynhausen und Obernkirchen sollen als Bande in der Weserregion Marihuana und Kokain verkauft haben. Für den Handel mit den Drogen, die sie aus Dortmund und den Niederlanden bezogen haben sollen, stehen sie seit zwei Wochen in Bielefeld vor Gericht. Und der Prozess wird auch noch ein Weilchen dauern: Nur einer der Angeklagten will aussagen.

Von Ulrich Pfaff