„Poetische Quellen“ gehen mit Hommage an Pier Paolo Pasolini zu Ende

Für einen besonderen Abschluss der 21. „Poetischen Quellen“ mit einer Hommage an Pier Paolo Pasolini haben Rezitator Fabian Hinrichs (von links), Sängerin Etta Scollo und Sprecher Rolf Becker am Sonntag auf der Naturbühne der Aqua Magica gesorgt.

Am Nachmittag hat Moderator Jürgen Keimer in einer Talkrunde mit internationalen Literaturschaffenden die Spur gelegt für das, was am Abend den Künstler und Grenzgänger, den ewig Zweifelnden und rastlos Kreativen noch einmal in einem besonderen Licht strahlen ließ: eine musikalische Lesung nämlich, in ihrer Verdichtung von Gesang und gesprochenem Wort von tief berührender Eindringlichkeit.