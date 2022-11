Endlich wieder Adventsmarkt in Bergkirchen

Bad Oeynhausen-Bergkirchen

Ein großer Wunsch hat sich am Wochenende für viele Bergkirchener erfüllt: endlich wieder ein eigener Adventsmarkt. Veranstalter ist das frisch renovierte Hotel und Gasthaus Wittekindsquelle, das an diesem Wochenende noch eine ganz besondere Premiere gefeiert hat und an weiteren Ideen tüftelt.

Von Lydia Böhne