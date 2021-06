Entscheidungen im Corona-Modus

Um der pandemischen Lage Rechnung zu tragen, soll der Stadtrat vorübergehend seine Befugnisse an den Hauptausschuss übertragen. Für einen derartigen Beschluss ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 37 der aktuell 54 Ratsmitglieder erforderlich.

Im Frühjahr – vor der Kommunalwahl im September – war ein ähnlicher Vorstoß gescheitert. Laut Landesvorgabe ist für die Delegation der Befugnisse eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Ratsmitglieder – in diesem Fall 37 von 54 – erforderlich.

„Das ist heute eine besondere Ratssitzung“, sagte Lars Bökenkröger am Mittwoch im Bürgerhaus Rehme. Im Vorfeld sei intensiv darüber diskutiert worden, ob der Stadtrat am ersten Tag des harten Lockdowns tagen könne, dürfe und solle. „Der aktuell gültigen Fassung der Corona-Schutzverordnung haben wir entnommen, dass wir tagen dürfen. Wir haben uns diese Entscheidung aber nicht leicht gemacht.“

Ein Hauptargument sei gewesen, dass die Tagesordnung einige Punkte enthalten, über die noch in diesem Jahr entschieden werden müsse. Lars Bökenkröger: „Hier stehen wir als Politiker in der Verantwortung.“ Gleichzeitig solle die Tagesordnung aber um andere, nicht notwendige Punkte reduziert werden, um eine möglichst kurze Sitzungsdauer zu erreichen, erläuterte der Bürgermeister.

Bereits im Vorfeld hatten die Fraktionen von BBO und Die Linke/UW deutlich gemacht, dass sie dieses Vorgehen nicht mittragen und der Sitzung fernbleiben. Von den aktuell 54 Ratsmitgliedern waren am Mittwoch nur 42 anwesend. Das Gremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Ratsmitglieder – also mehr als 27 – an der Sitzung teilnehmen.

Auf Vorschlag der Verwaltung wurde zu Beginn der Ratssitzung beschlossen, die Beratung über Luftreinigungsgeräte für Schulen und den zusätzlichen Einsatz von Bussen für den Schulbusverkehr während der Corona-Pandemie in die nächste Sitzung des Schulausschusses zu verweisen.

Mit der personellen Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses und der Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bad Oeynhausen zur Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende soll sich der Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung befassen. Oder – falls die Übertragung der Befugnisse beschlossen wird – alternativ der Hauptausschuss.

Nach der Änderung der Tagesordnung wurden die verbleibenden Punkte nahezu ohne Aussprache abgearbeitet. Mehrheitlich wurden verschiedene Gebührensatzungen – etwa für den Rettungsdienst oder verschiedene Leistungen der Stadtwerke – beschlossen. Darüber hinaus wurde etwa für den vorzeitigen Planungsbeginn für einen Anbau am Kindergarten Dehme der Weg frei gemacht. Nach 30 Minuten war der öffentliche Teil der Ratssitzung beendet.

„Um für die Dauer der Corona-Pandemie die Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Stadtrates an den Hauptausschuss zu erreichen, wird es einen Umlaufbeschluss geben“, sagte Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich nach der Ratssitzung im Gespräch mit dieser Zeitung.

Jedes Ratsmitglied müsse schriftlich erklären, ob es der Übertragung zustimme oder nicht. Der Hauptausschuss (18 Mitglieder) komme als Ersatzgremium in Frage, weil es sich um eine „spiegelbildliche Verkleinerung des Rates“ handele. Erklärtes Ziel sei es, das Ergebnis des Umlaufbeschlusses so schnell wie möglich zu erhalten, um rechtzeitig vor der nächsten Ratssitzung Klarheit zu haben. Diese ist für Mittwoch, 27. Januar, angesetzt.