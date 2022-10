Nach Großbrand am Kaiser-Wilhelm-Platz in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Die Ursache für den Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus am Kaiser-Wilhelm-Platz am vergangenen Freitag konnte unter anderem aufgrund des hohen Zerstörungsgrades noch nicht abschließend geklärt werden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.