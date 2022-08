Aufruf zum Wassersparen in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille

Bad Oeynhausen/Löhne

Die Wassersituation bleibt angespannt: Um die Trinkwasserversorgung im Gebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Am Wiehen weiter zu gewährleisten, wurde die Trinkwasserampel am Montag zum wiederholten Mal in diesem Jahr auf Gelb gesetzt.

Von Malte Samtenschnieder