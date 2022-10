Erste Feier im „Haus der lebendigen Steine“

Endlich wieder persönlich miteinander ins Gespräch kommen: Dr. Walter Jäcker (Verwaltungsratsvorsitzender des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Vlotho, von links), Dorothea Gudefroy (Superintendentin), Teofil Nemetschek (Pfarrer und Diakoniebeauftragter) und Kerstin Hensel (Vorstand) freuen sich, beim "Come together" in den neuen Räumen der Diakonie an der Hermann-Löns-Straße zahlreiche Gäste zu einer der ersten großen Feiern seit der Eröffnung in Empfang nehmen zu können.

Foto: Lydia Böhne