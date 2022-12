Es wird turbulent beim „Planspiel Börse“

Das Spiel soll den Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick in die Welt der Aktien geben. Trotz eines langsam wieder steigenden Dax und der Erhöhung der Leitzinsen ist es aktuell aber gar nicht so leicht, Geld an der Börse zu verdienen. Einige Schülerteams haben zur Halbzeit aber in die richtigen Werte investiert und können schon ordentliche Gewinne ausweisen.

Berufskolleg hat die Nase vorn

Ganz vorne in der Depotwertung steht aktuell das Team „EA-BROS“ des Freiherr-vom-Stein-Berufskollegs. Zur Spielmitte liegen sie mit einem Depotwert von 54.166,53 Euro auf Platz Eins aller Schülerteam der Region. Aber auch andere Teams der heimischen Sparkasse wussten ihr Geld richtig zu investieren.

Den zweiten Platz belegt zurzeit das Team „AK- Börse“ mit einem Depotwert von 54.161,95 Euro des Immanuel-Kant-Gymnasiums, dicht gefolgt vom Team „Jurolina“ der Europaschule Bad Oeynhausen mit einem Depotwert von 53.760,82 Euro auf dem dritten Platz.

In der Nachhaltigkeitswertung, bei der nur Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die neben ökonomischen Faktoren zusätzlich ökologische und soziale Aspekte beachten, führt aktuell das Team „Galaktikas“ der Europaschule Bad Oeynhausen mit einem Depotwert von 3.009,00 Euro. Die aktuelle Spielrunde läuft noch bis zum 31. Januar 2023. Alle Teams haben also noch genug Zeit, die führenden Teams vom Thron zu stoßen.