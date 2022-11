Europaschule Bad Oeynhausen erhält Qualitätssiegel

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“ – das wusste schon der deutsche Dichter Matthias Claudius. Und wenn dann noch jede Menge Inspirationen und neu erworbenes Wissen mit nach Hause gebracht werden, hat sich die Reise besonders ausgezahlt. So ist es im Fall der 15 Lehrerinnen und Lehrer der Europaschule Bad Oeynhausen gewesen.

Sie verbrachten im Rahmen des Erasmus-Projektes „Teaching 4.0 – Digital Media in Hetereogeneous Classes“ mehrere Wochen im Ausland, nahmen in Florenz, auf Malta und Teneriffa an verschiedenen Fortbildungen teil, um Möglichkeiten für die Gestaltung einer digitalen Lernebene an ihrer Schule auszuloten. „Das Ziel des Projektes ist es, die Kompetenzen von Lehrkräften in der Integration digitaler Medien als Vermittlungswerkzeuge zu stärken“, berichtet Saskia Vollmer.