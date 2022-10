Ex-Freundin beleidigt und mit Waffe bedroht

Bad Oeynhausen

Eine WG-Party in Bad Oeynhausen läuft am 3. Oktober 2021 aus dem Ruder. Vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen wird derzeit erörtert, was genau passiert ist. Angeklagt ist ein 29-jähriger Bad Oeynhausener, der im Streit zur Druckluftpistole gegriffen haben soll.

Von Angelina Zander