Bad Oeynhausen/Bielefeld

Mit schweren Vorwürfen ist ein syrischer Familienvater (40) seit Donnerstag vor dem Landgericht Bielefeld konfrontiert. Laut Anklageschrift soll der Flüchtling im November 2018 beabsichtigt haben, die vom ihm, seinen zwei Frauen und sechs Kindern bewohnte Doppelhaushälfte an der Albert-Rusch-Straße in Brand stecken zu wollen und dabei „die Tötung von Menschen durch eine Explosion billigend in Kauf genommen“ zu haben. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte.

Von Louis Ruthe