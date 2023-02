Den Erkenntnissen der Polizei zufolge klingelten gegen 17.45 Uhr zwei unbekannte Männer an der Haustür bei einem Seniorenpaar (82, 87) und gaben vor, Mitarbeiter des Wasserbauamtes zu sein. Wegen eines Rohbruchs an der Straße müsse nun der Wasserdruck im Wohnhaus überprüft und das Wasser ausgestellt werden. Daraufhin gewährte man dem vermeintlichen Betrüger-Duo Zutritt zu dem Einfamilienhaus.

Verhalten kommt Ehepaar verdächtig vor

Nach kurzer Zeit gab einer der Männer an, im Keller die Hauptwasserleitung überprüfen zu müssen. Der andere Unbekannte schilderte, dass er ein Prüfgerät aus dem Auto holen werde. Nach einem Telefonat ließen beide Unbekannten von dem Vorhaben ab und verließen das Haus. Weil dem Ehepaar das Verhalten des Duos verdächtig vorkam, informierten sie die Polizei. Zu einer Schädigung kam es den Erkenntnissen nach nicht.

Beide Unbekannten dürften in einem Alter von 35 bis 40 Jahren sein. Während eine Person etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur, dunkelhaarig war und mit leichtem Akzent sprach, war der andere Mann mittelblond, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Beide Männer trugen dunkle Kleidung und eine gelbe Sicherheitsweste.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Achtsamkeit gegenüber Fremden an der Haustür und warnen davor, diesen Zutritt zu den eigenen Wohnräumen zu gewähren. „Bitte seien Sie Unbekannten grundsätzlich eher misstrauisch und distanziert gegenüber“, so der Tenor der Polizei. Angehörige von älteren Menschen werden gebeten, diese über die möglichen Gefahren aufzuklären. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei unter dem Notruf 110 in Kenntnis gesetzt werden.