Fast 1,5 Tonnen CO2 gespart

Neben Pfarrerinnen und Pfarrern, sowie Mitarbeitenden aus der kreiskirchlichen Verwaltung haben sich auch Ehrenamtliche aus den Gemeinden auf den Sattel gesetzt und so insgesamt als Team 8646 Kilometer zurückgelegt. „Das ist eine unglaubliche Leistung, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe, als ich das Team im Frühjahr angemeldet habe“, gesteht Öffentlichkeitsreferent Christopher Deppe.

Mit den geradelten Kilometern landet das Team vom Evangelischen Kirchenkreis Vlotho in Bad Oeynhausen mit großem Abstand auf Platz 1 im Ranking vor der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica, den Grünen Bad Oeynhausen sowie der Stadtverwaltung. „Zwischenzeitlich war das echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber unsere Powerradler haben im Endspurt nochmal richtig Gas gegeben und sich wohl auch gegenseitig duelliert, wer die meisten Kilometer zurücklegt. Da wurde abends nochmal eine Runde gefahren, nur um im Teamranking die Nase vorn zu haben“, erzählt Christopher Deppe.

Radeln für die Bewahrung der Schöpfung

Superintendentin Dorothea Goudefroy, die ebenfalls beim Stadtradeln mitgemacht hat, freut sich besonders über die Klimabilanz der Aktion: „Gemeinsam haben wir getreu des Stadtradeln-Mottos Radeln für ein gutes Klima insgesamt 1331 Kilogramm CO2 durchs Fahrradfahren eingespart. Uns als Kirchenkreis liegt die Bewahrung der Schöpfung ganz besonders am Herzen. Deshalb freut mich diese Teamleistung besonders”, sagt die Pfarrerin, die gerne mit dem Fahrrad von Löhne aus ins Kreiskirchenamt Bad Oeynhausen fährt.

„Ich danke allen, die sich an der Aktion beteiligt haben und so viele Kilometer zurückgelegt haben. Ein unglaubliches Ergebnis, das vielleicht auch nachhaltig etwas bewirken kann“, so Goudefroy weiter.

Pro Kopf hat das Team des Evangelischen Kirchenkreises Vlotho 254 Kilometer im Durchschnitt in den drei Stadtradeln-Wochen zurückgelegt. Besonders viele Kilometer haben Reinhard Helmut Neubert (823,0 km), Andre Siegmund (647,8 km) und Iris Nagel (629,9 km) zurückgelegt.