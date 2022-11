FC Bad Oeynhausen ist Stadtmeister im Blutspenden

Dr. Attila Mandl, Oberarzt im Uni.Blutspendedienst OWL, bedankte sich bei der Siegerehrung in der Sparkassen-Arena für die Teilnahme an dem Wettbewerb, der auf Initiative von Hans Milberg vom Stadtsportverband initiiert worden war, und überreichte Pokal und Fußbälle.

Die Sieger vom FC Bad Oeynhausen durften sich auch noch über einen ganzen Trikotsatz von der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica und über Eintrittskarten von Arminia Bielefeld freuen.

Insgesamt waren alle neun Fußballvereine der Stadt eingeladen worden, sich zu beteiligen. Bis Ende August hatte aber lediglich der jetzige Stadtmeister seine Mitglieder an die Nadeln bekommen, weswegen der Aktionszeitraum eines halben Jahres bis Ende September verlängert worden war. Am Ende hatten 20 Menschen vom FC Bad Oeynhausen gespendet, fünf Spender kamen vom SuS Wulferdingsen.

„Wir sind alle zufrieden, denn wenn am Ende nur die Hälfte der Spender wiederkommt und weiterhin Blut spendet, dann ist der Zweck erfüllt“, so Hans Milberg. „Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Es könnte gut sein, dass wir im Sport noch einmal so eine Aktion machen.“