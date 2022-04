Feuerwehr Bad Oeynhausen birgt Leiche aus der Weser

Bad Oeynhausen

Spaziergänger haben am Samstagnachmittag in den Weserauen unweit des Lohbuschteiches eine Leiche im Fluss entdeckt. Der Leichnam wurde daraufhin von Einsatzkräften der Bad Oeynhausener Feuerwehr geborgen. Das hat die Leitstelle der Polizei in Minden auf Nachfrage bestätigt.

Von Dominik Rose