Feuerwehreinsatz in der Innenstadt Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist am Montagmorgen in die Innenstadt von Bad Oeynhausen ausgerückt. In einer Drogerie nahe des Bahnhofs war es zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen.

Von Heike Pabst