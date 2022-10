Finanzskandal wird zum Bühnenstoff

„Cum-exPapers“ – der Name des Theaterstücks, das am Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, im Theater im Park zu sehen ist, verrät ohne überflüssiges Beiwerk, worum es geht: um sogenannte Cum-ex-Deals, eine ganz spezielle Form der finanziellen Transaktion, bei der Aktien innerhalb kurzer Zeit hin und her verschoben werden, mit dem Ziel, dass der Staat die Kapitalertragssteuer zurück erstattet.

Preisgekröntes Theaterstück „Cum-ex Papers“ am 27. Oktober in Bad Oeynhausen

So kann es am Ende zur mehrmaligen Rückerstattung kommen – darunter auch an Beteiligte, die diese Steuer nie gezahlt haben. Die Folgen für den deutschen Staat: Verluste in zweistelliger Milliardenhöhe.