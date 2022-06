Flutmuldenbrücke in Bad Oeynhausen: nach Pfingsten in eine Richtung passierbar

Auf der Flutmuldenbrücke in Bad Oeynhausen ist vor dem Abriss der östlichen Brückenhälfte ein Sichtschutz aufgebaut worden. Von Dienstag, 7. Juni, an soll die Brücke vom späten Nachmittag an wieder von Norden nach Süden befahrbar sein.

Foto: Straßen NRW