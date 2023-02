Bad Oeynhausen

Brückenbauarbeiten an der Nordbahnlinie wirken sich aktuell und werden sich durch ein weiteres geplantes Bauvorhaben auch in Zukunft auf den Verkehrsfluss in Bad Oeynhausen auswirken. Gleiches gilt für die laufende Sanierung der Flutmuldenbrücke.

Von Claus Brand