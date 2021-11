Förderer suchen freiwillige Helfer

Für den Freibad-Förderverein Lohe war es in diesem Jahr die zweite Saison unter Pandemiebedingungen in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bad Oeynhausen (SBO). Jetzt ist das Freibad winterfest gemacht worden, von den ehrenamtlichen Helfern. Und damit einher geht ihre Hoffnung auf eine Freibadsaison 2022 ohne Einschränkungen.

Ehrenamtliche machen in Bad Oeynhausen Freibad auf der Lohe winterfest – Hoffen auf Saison ohne Pandemieauflagen

An drei Tagen haben die Mitglieder des Freibadfördervereins zusammen angepackt und dabei viel geschafft. Die Brücke am Spielplatz wurde saniert, der Leuchtturm neu angestrichen und die Dachrinnen gesäubert. In den nächsten Tagen sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen.