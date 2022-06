Frau mit Messer bedroht

In der Bad Oeynhauener Innenstadt ist ein Friseursalon überfallen worden. Eine Mitarbeiterin wurde mit einem Messer bedroht.

Überfall auf Friseursalon in Bad Oeynhausen

In Bad Oeynhausen ist ein Friseursalon überfallen worden.

Am Freitagmorgen ist es nach Angaben der Polizei in der Bad Oeynhausener Innenstadt zu dem Raubüberfall auf den Friseursalon an der Viktoriastraße gekommen.

Täter erbeutet Geld

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat um 9.30 Uhr der Täter den Salon und bedrohte die allein anwesende 57-jährige Friseurin mit einem Messer. Die Frau hielt sich zu dieser Zeit in einem Sozialraum auf und musste dem Täter zunächst ihr persönliches Bargeld aushändigen.

Anschließend wurde die Friseurin aufgefordert, das Geld aus der Kasse dem Täter auszuhändigen. Nach dem Erhalt des Diebesgutes flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zu seiner Ergreifung.

Der Mann ist laut Polizei etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, und von normaler Statur. Er soll grün-braune Augen haben. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent und trug zur Tatzeit eine dunkle Schirmmütze, einen dunklen Mundschutz, ein dunkles Poloshirt sowie blaue Sneaker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.