Weihnachtsmusical ist an den Festtagen dreimal in Eidinghausen zu sehen

Bad Oeynhausen

Hirten, Engel und Gitarren: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gibt es in Eidinghausen wieder ein Weihnachtsmusical. Zu sehen ist es an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Von Timo Förster