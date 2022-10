Freundeskreis fürs Leben gefunden

Der Dresdener Kreuzchor zählt zu den ältesten und berühmtesten Knabenchören der Welt. Insgesamt 159 Kruzianer von der vierten bis zur zwölften Klasse zählt der Chor. Zum Konzert am 18. Oktober in Bad Oeynhausen reist Chorleiter Martin Lehmann mit 69 Jungen an.

Foto: Astrid Ackermann