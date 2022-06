Fronleichnamsprozession im Zeichen des Friedens

Bad Oeynhausen/Löhne/Vlotho

Seit fast vier Monaten tobt in der Ukraine der Krieg. Die Hoffnung auf Frieden wächst, gleichzeitig steigt die Verunsicherung. Bei der Heiligen Messe der katholischen Christen im Pastoralen Raum Werre-Weser vor der Wandelhalle am Donnerstag hat Leiter und Pfarrer Manfred Pollmeier betont, dass Gott auch in dieser verzweifelten Lage allgegenwärtig ist. Um diese Botschaft zu verbreiten, sind mehrere hundert Gläubige bei der Fronleichnamsprozession durch die Innenstadt gezogen.

Von Lydia Böhne