Fünf Personen bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Beim Zusammenstoß von zwei Autos auf der Weserstraße in Bad Oeynhausen haben sich am Samstagabend gegen 18.50 Uhr fünf Personen leicht verletzt. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 19-Jährige aus Bad Oeynhausen am Steuer eines Seats die Triftenstraße befahren. Sie wollte an der Kreuzung zur Weserstraße nach links einbiegen. Zeitgleich war ein 33-jähriger Bad Oeynhausener in einem BMW auf der Hermann-Löns-Straße unterwegs. In seinem Auto saßen drei weitere Personen.

Der BMW-Fahrer wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung der Triftenstraße überqueren. Dabei stießen der Seat und der BMW zusammen.

Beide Fahrzeugführer klagten nach dem Unfall über leichtere Beschwerden. Dies galt auch für die drei weiteren Insassen des BMW, zu denen zwei vier und sechs Jahre alte Kinder gehörten.

Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.