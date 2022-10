Ein sommerliches Shopping-Vergnügen im Spätherbst haben am Freitag tausende Besucher der fünften Blue Night in der Innenstadt von Bad Oeynhausen erlebt.

Tausende strömen in die beleuchtete Fußgängerzone von Bad Oeynhausen

n seinem beleuchteten Kostüm ist der Stelzen-Mann des GOP-Varietés im Kaiserpalais ein echter Hingucker. Viele der Besucher der fünften Blue Night in der Innenstadt von Bad Oeynhausen nutzen die Gelegenheit für ein Selfie mit dem strahlenden Fantasiewesen.

Nicht zuletzt wegen der in weiten Teilen in ein stimmungsvolles blaues Licht getauchten Fußgängerzone strömten im Abendverlauf immer mehr Neugierige für einen ausgiebigen Bummel in die City.