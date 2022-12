Für diese Orangen wird niemand ausgebeutet

„Süß statt bitter“: Faitrade-Aktion in Bad Oeynhausen

Mit Orangen Gutes tun: Das hat sich die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Bad Oeynhausen vorgenommen, nicht nur anlässlich des Nikolaustages. Am Pop-Up-Store Schuhhaus Koch in der Herforder Straße in Bad Oeynhausen sind die ersten Kisten mit Früchten aus der neuen Ernte eingetroffen.