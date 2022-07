Das neue Kombibad im Siel öffnet am Mittwoch, 20. Juli, erstmalig seine Türen. Zum ermäßigten Eintrittspreis von einem Euro kann es von 17 Uhr an erkundet werden.

Am Donnerstag, 21. Juli, startet der Badebetrieb zu regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreisen.

Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, wird jeweils von 11 bis 17 Uhr ein Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche in den Außenbecken angeboten. Gleichzeitig werden Vereine aus Bad Oeynhausen im Multifunktionsbecken des Hallenbades Einblicke in ihr zukünftiges Kursprogramm im Sielbad geben und für Fragen bereitstehen.

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen bieten den Badegästen zudem rabattierte Sommersaisonkarten an, die im Sielbad erworben werden können.

Dies sind die Preise: Erwachsene: 40 Euro statt 156 Euro; ermäßigt/Kinder: 20 Euro statt 109 Euro; Familienkarte: 80 Euro statt 250 Euro.