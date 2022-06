Bad Oeynhausen

Kulturelle Vielfalt und Toleranz gemeinsam mit Musik zu verbinden – das steht beim Erasmus-Projekt „¡Respect! – Sing and Dance for Tolerance“ im Vordergrund. Die Europaschule Bad Oeynhausen nimmt zusammen mit ihrer spanischen Partnerschule IES Manuel Losada Villasante aus Carmona in Andalusien daran teil. Als abschließender Höhepunkt haben 24 Schüler der beiden Schulen im Forum der Europaschule ein Konzert mit eigenen Songs und Tanzchoreographien präsentiert.

Von Natalie Lydia Meyer