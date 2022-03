Fußgänger (70) in Dehme angefahren

Ein Fußgänger (70) ist am Sonntagvormittag an der Ecke Dehmer Straße (B 61)/Am Großen Weserbogen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Unfall am Sonntagmorgen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Laut Polizei beabsichtigte der Bad Oeynhau­sener gegen 8.55 Uhr, die Dehmer Straße in Höhe der genannten Einmündung zu überqueren. Zeitgleich wollte eine Toyota-Fahrerin (54) aus Bad Oeynhausen von der Straße Am Großen Weserbogen nach rechts auf die Dehmer Straße Richtung Minden einbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer.

Dabei erlitt der Passant Verletzungen und musste durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.