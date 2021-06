Gebäudeschäden durch Lichterketten?

Die „Weihnachtlichen Lichter“ im Park haben ein Nachspiel: Laut Dirk Henschel, Leiter des Eigenbetriebs Staatsbad, kam es bei den Aufbauarbeiten für das Lichterspektakel im Kurpark nicht nur zu Beschädigungen an Gehwegen und Rasenflächen. Eine Ermittlung möglicher Gebäudeschäden stehe derzeit aber noch aus.

1500 Meter Lichterketten wurden für die „Weihnachtlichen Lichter im Park“ an den Gebäuden im Kurpark befestigt. Möglicherweise wurden durch den unsachgemäßen Einsatz von Verschraubungen Schäden verursacht. Ein Gutachten dazu kann erst erstellt werden, nachdem sämtliche Lichterketten entfernt wurden.

Während seines detaillierten Berichts im Betriebsausschuss Staatsbad am Mittwochabend in der Wandelhalle ging Dirk Henschel zunächst auf die Pflaster- und Flurschäden ein. Dafür sei eine Gesamtschadenshöhe von 8100 Euro ermittelt worden, für die die verursachende Firma hafte. „Die Pflasterarbeiten sind schon ausgeführt. Die Ausbesserung der Flurschäden folgt in den nächsten Wochen“, sagte der Betriebsleiter.